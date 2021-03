Juho Sarvikas odchází. S Nokiemi byl spjatý dlouhých 15 let

Produktový ředitel společnosti HMD Global, Juho Sarvikas, oznámil svůj odchod ze společnosti. Jde o poměrně nečekanou zprávu, neboť Sarvikas byl s Nokií spjatý dlouhých 15 let. V roce 2006 se přitom Nokia nacházela na svém vrcholu, kdy určovala mobilní trendy s operačním systémem Symbian. Sarvikas tedy již byl i u toho, když se Nokia pokoušela neúspěšně prosadit kombinaci dotykového displeje a Symbianu. Stejně tak zažil spojení s Microsoftem a následný konec původní finské Nokie.

After amazing 15 years with Nokia and HMD, I have made the tough decision that is time to move on. I'm so proud of what we have achieved together and know that the success of HMD & Nokia phones will continue. Follow @nokiamobile for Nokia Phones news. Thank you for everything 🙏 pic.twitter.com/ZyCIsu7ouV