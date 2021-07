Již v úterý nový mobilecast a další skvělá soutěž od Honoru!

Fotografie: mobilenet.cz

mobilecast sledujete na mobilenet.cz pravidelně jednou za dva týdny v úterý, nejinak tomu bude i v úterý 27. července. A abyste se měli na co těšit, přichystali jsme si pro vás s Honorem soutěže o hodnotné produkty. Jedna soutěž už proběhlalink/article/44129/vítězem se stal fanoušek, který nás sledoval živě//. Co to znamená? Když se budete dívat, je šance na výhru mnohem větší, konkrétně pětinásobná.

Jak už tomu tak bývá, kdo je připraven, není překvapen, tak si zapište termín 27. července 17:00 hod.! Chcete trochu nalákat? Tentokrát to nebude chytrý fitness náramek, ani telefon, ale něco s plnohodnotnou klávesnicí, co možná využijete při svých studiích nebo při home office. Už tušíte?

Ať vám už žádná soutěž neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!