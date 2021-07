Již v úterý nový mobilecast a další skvělá soutěž od Honoru!

Fotografie: mobilenet.cz

mobilecast sledujete na mobilenet.cz pravidelně jednou za dva týdny v úterý, nejinak tomu bude i v úterý 13. července. A abyste se měli na co těšit, přichystali jsme si pro vás s Honorem soutěže o hodnotné produkty, a to hned na následující dva díly mobilecastu!

A proč se dívat na mobilecast on-line? Ten kdo bude sledovat naživo, bude mít šanci na výhru podstatně větší. Jak už tomu tak bývá, kdo je připraven, není překvapen, tak si zapište termín 13. července 17:00 hod.!

Chcete trochu nalákat? Soutěžit se bude nejenom o wearables, ale také o něco, co by se možná mohlo hodit jak na začínající prázdniny, tak v září do školy.