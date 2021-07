Je libo iPhone s titanovým pláštěm? Dočkáme se možná za rok

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud nejste příznivci skleněných zad, jistě vás potěší zpráva o možném celokovovém provedení budoucích iPhonů. V celotitanovém provedení by mohly být podle appleinsider.com nabízeny iPhony 14, konkrétně modely s přívlastkem Pro. Apple má přitom se zpracováním titanu již zkušenosti, a to například u chytrých hodinek Apple Watch či platební karty Apple Card. Konstrukce z titanu by měla zajistit vyšší odolnost než nerezová ocel, ale také nižší hmotnost, na druhou stranu je titan více náchylný k otiskům.