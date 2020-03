Jak efektivně pracovat z domova?

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Práce z domova se vzhledem k současné bezpečnostní situaci stala novým standardem pro mnoho z nás. Zdaleka ne všichni jsou však připraveni na to začít efektivně pracovat z domova a možná ani nevědí, které nástroje by jim v tom mohly pomoci. V tomto článku se proto zaměříme na několik užitečných aplikací/platforem, které mohou zefektivnit komunikací v týmu, organizaci času a práci na dálku obecně.

Organizace pracoviště hraje důležitější roli, než si myslíte.

Mnoho lidí si pod termínem práce z domova představí lenošení v posteli s notebookem na klíně, ale realita by měla (alespoň v ideálním případě) vypadat diametrálně odlišně. V prvé řadě byste neměli podceňovat separaci vašeho pracoviště od míst, kde odpočíváte. I z toho důvodu není vhodné pracovat v posteli nebo na gauči a je lepší si pracovní povinnosti nechat do pracovny. Pokud nemáte pracovnu k dispozici, vyhraďte si alespoň stůl, u kterého vás nebude nikdo rušit. Někdo rovněž doporučuje se obléct do šatů, které běžně nosíte do práce. Díky tomu byste měli být schopni lépe oddělit čas, kdy jste v práci a dobu, kdy se můžete věnovat rodině nebo sobě. A nyní už k praktickým tipům.

Vyhraďte si místo určené pouze pro práci.

V seznamu aplikací níže najdete užitečné pracovní nástroje, které vám pomohou se správou času, vzdálenou komunikací (nejen) se spolupracovníky a také se dozvíte, jak efektivně sdílet data.

1) Správa času

Toggl

Potřebujete měřit čas, který trávíte nad jednotlivými úkoly, případně jen pravidelně dodávat report klientovi? Není nic snadnějšího, než využít aplikaci Toggl. Zároveň tak můžete zjistit, kolik času trávíte nad jednotlivými úkoly a analyzovat, jak moc jsou pro vás ziskové. Samozřejmostí je možnost různým projektům přiřadit různé štítky či vytvářet podrobné grafy. Toggl je dostupný na všech běžných platformách.

Stáhnout Toggl

2) Komunikace se spolupracovníky

Zoom

Mnoho z nás nedá dopustit na osobní setkání, pokud chceme v práci probrat něco důležitého. Čím jej však nahradit ve chvíli, kdy to není z bezpečnostních důvodů možné? Pokud se nespokojíte s pouhým telefonátem a je pro vás důležitý rovněž vizuální vjem, měli byste vyzkoušet platformu Zoom. Díky ní můžete efektivně komunikovat pomocí videa i audia a pro sebe a své kolegy si na příští meeting zarezervovat virtuální konferenční místnost.

Zároveň lze tímto způsobem pořádat webináře, pokud bylo doposud součástí vaší práce pořádání školení. Pochopitelně nechybí široké možnosti nastavení, pokročilé zpracování přenosu obrazu i audia nebo možnost sdílet soubory. Zoom lze navíc využívat jak na desktopech, tak na zařízeních s iOS či Androidem. Pokud vám postačí maximálně 40 minut na videomeeting se třemi až 100 osobami, můžete využít verze zdarma.

Stáhnout Zoom

Slack

Komunikační nástroj Slack dokáže efektivně třídit zprávy a komunikovaný obsah předat pouze těm, pro které je sdělení relevantní. Na rozdíl od běžného skupinového chatu v jiných aplikacích se tak nemusí zobrazit všem členům zcela všechny informace. Pokud navíc chtějí dotyční probrat něco, co se netýká hlavní agendy, mohou si zaslat soukromou zprávu. Samozřejmostí je sdílení souborů v reálném čase nebo možnost sdílení obrazovky. Pokud váš tým stále komunikuje skrze e-maily, doporučujeme vám Slack vyzkoušet. K dispozici je na všech běžných platformách včetně iOS a Androidu.

Stáhnout Slack

3) Sdílení dat mezi sebou

Google Drive

Dobře známé webové úložiště od Googlu umožňuje nejen pohodlně sdílet soubory, ale také nové dokumenty vytvářet – velmi oblíbenou funkcí je práce s textovými soubory, prezentacemi či tabulkami, které v mnoha případech spolehlivě nahradí kancelářský balíček Microsoft Office. Výhodou je také možnost jednotlivé soubory upravovat s dalšími uživateli ve stejném okamžiku se změnami viditelnými v reálném čase. V základu má uživatel k dispozici 15GB úložiště. Google Drive lze využívat na iOS, macOS, Windows, Androidu nebo jako webovou aplikaci.

Stáhnout Google Drive

Adobe Fill & Sign

Všichni to známe. Občas potřebujeme vytisknout dokument, podepsat jej, oskenovat a poslat zpět. Co si však počít, když doma nemáte tiskárnu, případně vám právě došel inkoust a kopírovací centra mají zavřeno? Vyzkoušet můžete aplikace Adobe Fill & Sign, která umožňuje PDF soubor virtuálně podepsat a uložit jej. Přidanou hodnotou je kromě úspory času také dobrý pocit z šetření přírodních zdrojů.

Stáhnout Adobe Fill & Sign

Důležitá rada na závěr

Ačkoliv se to nezdá, můžeme v domácím prostředí snadno ztratit přehled o čase. Pro vaše zdraví a udržování dobrých vztahů s vašimi blízkými se však snažte dodržovat vaši pracovní dobu a nepracujte déle, pokud to není nezbytně nutné. Nejen prací živ je člověk a volný čas můžete věnovat sebevzdělávání, cvičení nebo zábavě.

Všechny tyto aktivity jsou přitom velmi důležité k udržení psychické pohody. Nezapomeňte si tedy najít dostatek času na sebe i na ostatní.