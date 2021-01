Instagram ani na konci roku 2020 automaticky nevybral nejoblíbenější fotky uživatelů

Jako každý rok, poslední den v roce vidíme u svých přátel na Instagramu top devět nejoblíbenějších fotek za uplynulý rok. Samozřejmě se také chceme přidat a vytvořit si naši top devítku. Ale ani letos to Instagram nedotáhl k dokonalosti a musíme stahovat další aplikace, které nám s vytvořením mřížky s devíti nejoblíbenějšími fotkami pomohou.

Jak píše The Verge, Instagram vlastní Facebook, společnost, která je průkopníkem ve vytváření videí s ohlédnutím se za rokem. Facebook využívá sílu algoritmů k sestavování automatických videí. Umožnit uživatelům automaticky vytvářet a sdílet oblíbených devět příspěvků se zdá být samozřejmostí.

Instagram has once again dropped the ball on a ‘top nine’ year in review feature https://t.co/G89Ybu0Avr