Huawei představuje průlomovou technologii pro sítě 5G

Nový inovativní koncept technického řešení platforem pasivních antén nejen pro šíření 5G signálu má nižší hmotnost a umožňuje snazší instalaci. Šestikanálová anténa tak může být v případě CableFree až o 10 kg lehčí a hmotnost vícepásmových antén může klesnout pod 50 kg, díky čemuž se razantně zjednoduší instalace a sníží náklady. Technologie CableFree byla úspěšně integrována do antén řady Huawei Munich Pro, Golden Mini a London Pro a rovněž do produktů 32T32R Massive MIMO.

We've innovated past bottlenecks in #5G antennas. Read how & what it means. #HuaweiBlog #CableFree #MIMO