Huawei do telefonů implementuje francouzský vyhledávač ctící soukromí uživatelů

Huawei, který nedávno představil zbrusu novou modelovou řadu P40, v současnosti navazuje strategická partnerství, která by mu měla pomoci překonat problematickou absenci GMS. Jedním z takových je i zahájení spolupráce s francouzským vyhledávačem Qwant, jak bylo uvedeno na oficiálním Twitteru.

Modely Huawei P40, P40 Pro a P40 Pro+ distribuované ve Francii, Itálii a Německu budou mít software od Qwant předinstalovaný, všichni ostatní uživatelé si budou moci aplikaci stáhnout z virtuálního obchodu Huawei AppGallery.

The new Huawei P40 is the most innovative smartphone on the market, we're glad to now offer P40 users the ultimate mobile experience that meets european values of privacy and security — Jean-Claude Ghinozzi, CEO of Qwant speaking on the #SwitchToQwant of @HuaweiEU 👏🤝 pic.twitter.com/YJFZmLQu5T