HONOR prodlužuje mega slevy až do Vánoc a startuje vánoční kampaň

Fotografie: Honor

Užijte si Vánoce po svém, říká HONOR v nové vánoční kampani, a prodlužuje mega slevy na prémiové telefony i chytré hodinky až do Vánoc! Navíc si můžete zasoutěžit o auto na týden, luxusní foto mobil HONOR 70 nebo šperky Preciosa!

HONOR děkuje svým fanouškům v nové vánoční kampani

Vánoce jsou jedním z nejkrásnějších svátků v roce, ale po právu také jedním z těch nejvíce stresujících. A i když v nablýskaných vánočních reklamách vídáme perfektně naservírovanou štědrovečerní večeři, dokonale nazdobený stromeček a ničím nerušenou pohodu, všichni víme, že vánoční realita každého z nás vypadá o trošku jinak. Na to upozorňuje HONOR ve svém novém vánočním spotu, kterým děkuje všem svým fanouškům.

„Ty nejlepší Vánoce jsou ty vaše, ať je trávíte jakkoli a s kýmkoli,“ uzavírá HONOR vánoční spot s tím, že ty nejlepší Vánoce jsou ty, které si jednoduše užijete po svém. „Chtěli jsme ukázat, že skutečné Vánoce nejsou dokonalé, ale jsou opravdové, jsou o každém z nás,“ doplňuje kreativní agentura M & C Saatchi, která za novou vánoční reklamou pro HONOR stojí. Natáčelo se ve španělském Madridu, a kromě klasické profesionální techniky jsou některé záběry pořízené i na vlajkovou loď, prémiový mobilní telefon HONOR Magic4 Pro, který má jako jeden z mála mobilů na světě oficiální certifikát pro natáčení ve filmové kvalitě IMAX Enhanced.

„HONOR novým vánočním spotem startuje dlouhodobou kampaň HONOR to be with you, na kterou bude postupně navazovat i dalšími sezónními spoty“, doplnilo marketingové oddělení HONOR pro Českou republiku a Slovensko. „Už teď můžete zhlédnout na YouTube krátkou upoutávku oficiálního spotu kampaně, který poběží od 7. prosince 2022 až do Vánoc.“

Dárky se slevou až 3 000 Kč! HONOR prodlužuje mega slevy až do Vánoc!

Dárky se slevou až 3 000 Kč! HONOR prodlužuje mega slevy až do Vánoc! Ještě přemýšlíte, čím obdarovat vaše nejbližší? Věděli jste, že nejčastějším dárkem, který rozbalí české domácnosti pod stromečkem, je nový mobilní telefon? A je z čeho vybírat. HONOR zařadil do slev všechny poslední modely sezóny!

HONOR Magic4 Pro, mobil pro ty, kteří chtějí filmovou kvalitu videí

Vlajkový a v tuto chvíli nejlépe vybavený mobilní telefon, která HONOR uvedl v Češku, je prémiový HONOR Magic4 Pro. Kromě synchronizace kvalitních fotoaparátů pro dokonalé detaily fotek i videí při přiblížení až 100x zoom, nechybí ani vysoká snímkovací frekvence 4K 60 fps nebo top HDR kvalita snímků. Ideální dárek pro všechny, který očekávají od mobilu kvalitu zrcadlovky. Právě teď exkluzivně na Alza.cz jen za 24 990 Kč.

HONOR 70, stylový foto mobil s luxusním designem i solidní foto výbavou

HONOR 70, stejně jako předchozí generace, umí natáčet na přední i selfie kameru zároveň. Vznikají tak videa, která dokonale využijete třeba pro streamování na sociálních sítích. Super vychytávka je také tzv. „obraz v obraze“, kdy do právě natáčeného videa můžete libovolně přidat další „obraz“, ať už video nebo fotku. Rozhodně zužitkujete při jakémkoli tutoriálu. Novinka HONOR 70 letos přidává ještě velmi solidní foto výbavu hned se dvěma hlavními fotoaparáty 54 MPx a 50 MPx ultra širokoúhlým a makro zároveň. Nechybí ani špičkový světelný senzor SONY IMX800 pro fotky ve vysoké kvalitě i při špatném osvětlení anebo režim tzv. Sólového vystřižení, kdy na jeden záběr můžete natáčet skupinku lidí i jednotlivce. Hodí se pro natáčení koncertů vaší oblíbené kapely anebo třeba dětské besídky. HONOR 70 pořídíte ve slevě jen za 11 990 Kč v paměťové verzi 8 GB RAM + 128 GB ROM nebo jen za 12 990 Kč ve vyšší paměťové verzi 8 GB RAM + 256 GB ROM.

Zlevněné jsou také praktické mobilní telefony HONOR X Series. HONOR X8 pořídíte jen za 5 190 Kč, HONOR X7 jen za 4 290 Kč a HONOR X6 jen za 3 790 Kč. Za sníženou cenu jen 4 490 Kč koupíte i elegantní chytré hodinky HONOR Watch GS 3. Slevy jsou prodloužené až do 25.12.2022 u vybraných českých prodejců.

Velká vánoční soutěž HONOR: Vyhrajte auto na týden a další super ceny!

Máte svůj vysněný dárek, který chcete najít pod stromečkem? HONOR právě teď vyzývá všechny fanoušky, aby sdíleli svá vánoční přání ve velké vánoční soutěži. Ze všech vánočních přání pak HONOR vylosuje jedno přání. Autor získá luxusní balíček včetně foto mobilu HONOR 70, šperků Preciosa nebo auta na týden podle vlastního výběru od společnosti HoppyGo. Soutěž odstartovala na Instagramu @honorczsk, zúčastnit se může kdokoli z České republiky nebo Slovenska až do neděle 18.12.2022.

Další informace o značce HONOR najdete na oficiálních webových stránkách.