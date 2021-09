Google zveřejnil stránku s volebními trendy ve vyhledávání. Co ukazují?

Fotografie: pixabay.com

Stránka, která čerpá aktuální data z Vyhledávání Google v České republice, ukazuje v přehledných grafech a animacích, o koho je právě na internetu největší zájem. Návštěvníci stránky tak mohou zjistit, jak se mění zájem o volby jako takové, který politik či strana měl v uplynulém týdnu největší podíl na vyhledávání, jaké strany trendují v jednotlivých krajích či jaké informace lidé v souvislosti s volbami nejvíce vyhledávají. Stránka je dostupná na adrese goo.gle/VolebniTrendy.

„Trendům ve vyhledávání se někdy říká duch doby, protože ilustrují, co právě hýbe společností. Logicky se v nich tak projevují i blížící se volby. Lidé si například zjišťují, kdy se volby konají nebo kdo v nich kandiduje. Data z vyhledávání na internetu ale určitě nelze zaměňovat za data z tradičních volebních průzkumů,“ upozorňuje tisková mluvčí společnosti Alžběta Houzarová.

Zdaleka největší, a to 70%, podíl na vyhledávání za uplynulý týden má v současnosti premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, 13% podíl pak náleží šéfovi Pirátů Ivanu Bartošovi, na třetím místě s 11% podílem je předseda SPD Tomio Okamura. Z politických stran jsou ve vyhledávání momentálně nejpopulárnější Piráti, kteří vedou ve všech regionech kromě Pardubického, Královéhradeckého a Karlovarského kraje, kde je největší zájem o SPD. Data ukazují, že o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR projevují největší zájem Pražané, lidé se nejčastěji ptají na to, kdy se mají uskutečnit, kdo by je vyhrál či jak volit mimo své trvalé bydliště.

Vyhledávání Google vyvinuli v roce 1997 studenti americké Stanfordské univerzity Larry Page a Sergey Brin. Každý den odbaví miliardy dotazů od uživatelů, z nichž v průměru 15 % je vždy zcela nových. Trendy Google je webová stránka společnosti Google, která analyzuje popularitu vyhledávacích dotazů ve Vyhledávání Google v různých regionech a jazycích. Trendy Google používají grafy k porovnání počtu vyhledávání různých dotazů v čase.