Google za rok 2019 vyexpedoval více telefonů než OnePlus, tvrdí analytik

Analytik Francisco Jeronimo ze společnosti IDC na svém twitterovém účtu zveřejnil výsledky průzkumu, podle něhož se Googlu podařilo v minulém roce vyexpedovat 7,2 milionů kusů telefonů Pixel. V roce 2019 tak prodeje vzrostly celkem o 52 % (ve srovnání s rokem 2018). Googlu se navíc v počtu vyexpedovaných zařízení povedlo předběhnout i čínské OnePlus .

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN