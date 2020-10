Google se chce do roku 2025 kompletně zbavit plastů v balení

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Google se, podobně jako spousta dalších výrobců, snaží razit environmentální přístup nejen u svých produktů, ale také u samotného balení. To by mělo být podle vyjádření Googlu, na které odkazuje 9to5google.com, do roku 2025 zcela prosté plastů.

Většinu balení samozřejmě tvoří recyklovaná lepenka, plastová je však například ochrana displeje či celého telefonu, zároveň se může jednat o klipy, které drží kabel ve stočeném stavu. Právě tyto drobnosti by se v krabičkách zařízení od Googlu měly v horizontu pěti let přestat vyskytovat.