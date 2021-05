Google s předstihem láká na novinky ohledně Wear OS. Dočkáme se zásadního updatu?

Čistě digitální konference Google I/O odstartuje již zítra a podle všeho se můžeme těšit na novinky o operačním systému Wear OS. Delší dobu se zdálo, že Google na systém pro chytré hodinky zapomněl nebo mu zkrátka nevěnoval tolik pozornosti, a to i přestože odkoupil Fitbit.

The time has come for #GoogleIO.



Join us tomorrow for a look at what’s new on Wear OS. pic.twitter.com/ylGiIevTc4