Game Launcher od Samsungu přináší možnost okamžitých her

Nejnovější aktualizace aplikace Game Launcher pro telefony Samsung (s označením 4.3.02.6) přináší možnost okamžitého hraní bez nutnosti je nejprve stáhnout a nainstalovat. V aplikaci Game Launcher stačí zabrousit do sekce Okamžité hry, kde najdete několik titulů, mezi nimiž nechybí šipky, basketbal nebo závodění. Na novinku jako první poukázal TestingCatalog.

Samsung's Game Launcher got updated. Now it has a new section for instant games and separate tab for in-game notifications. pic.twitter.com/EtkPDAKT3E