Galaxy A20e zdarma. Při koupi Galaxy S20 teď dostanete druhý smartphone jako dárek

Fotografie: Mobil Pohotovost

Říká se, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. V případě Samsungu to platí dvojnásob. Pokud si totiž nyní koupíte libovolný model z nové řady Galaxy S20, získáte k němu zdarma smartphone Galaxy A20e v hodnotě 3 990 korun. Snadno tak vyřešíte dárek například pro drahou polovičku, rodiče nebo potomka. U telefonu navíc můžete využít splátky bez navýšení.

Akce 1+1 se vždy vyplatí. A tentokrát to platí do puntíku. Galaxy A20e získáte zdarma při koupi nového Galaxy S20, S20+ nebo S20 Ultra 5G. Speciální nabídka se vztahuje na všechny kapacitní i barevné varianty. Jedinou podmínkou je, že smartphone musíte zakoupit do 19. dubna.

Telefony z řady Galaxy S20 se aktuálně řadí mezi nejlepší smartphony na trhu. Pochlubit se mohou perfektně zpracovaným designem, skvělým displejem, slušnou výdrží baterie, jedním z nejvýkonnějších mobilních procesorů a hlavně prvotřídním fotoaparátem až se čtyřmi objektivy, který je nejenom schopný pořizovat 108 Mpx fotografie, ale také nahrávat video v 8K rozlišení.

Samsung Galaxy A20e, který získáte jako dárek zdarma, pak skvěle poslouží méně náročným uživatelům. I přesto mu ale nechybí řada nadstandardních vlastností, včetně 5,8palcového HD+ displeje s minimálními rámečky, 13 Mpx duálního fotoaparátu, osmijádrového procesoru, 3 GB RAM a úložiště s kapacitou 32 GB a s možností rozšíření pomocí paměťové karty.

U Mobil Pohotovosti máte možnost využít i další bonusy jako například splátky s 0% navýšením nebo možnost výkupu svého stávajícího telefonu – obojí vyřídíte online z pohodlí domova. Nově navíc můžete využít speciální služby, kdy vám oba telefony budou ve vybraných městech doručeny do 4 hodin od objednání, a to zcela zdarma.

Akce platí od 3. do 19. 4. 2020, proto neváhejte, nabídka je časově omezená.