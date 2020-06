Funkce z prémiových telefonů v Samsungu Galaxy A52? Víme, o kterou by mohlo jít

Fotografie: Samsung

Střední třída je zpravidla cenově dostupnou možností, jak získat telefon s velmi dobrou výbavou a rozumnými kompromisy. Často se však musíte smířit s tím, že některé vymoženosti vám zkrátka zůstanou zapovězené. Zpravidla jde například o ty nejlepší fotoaparáty, zvýšenou odolnost či bezdrátové nabíjení. Poslední jmenovaná funkce by se však mohla prodrat portfóliem Samsungu směrem dolů, informuje o tom phonearena.com. Opomíjené nabíjení prostým položením telefonu si dnes můžete užívat jen u vybraných dražších přístrojů. U Samsungu to platí do puntíku.

Bezdrátové nabíjení je k dispozici u řad Galaxy S a Galaxy Note, ovšem ne zcela bez výjimek. V příštím roce, respektive možná na samotném sklonku roku letošního, by se bezdrátové nabíjení mohlo dostat i do řady Galaxy A, alespoň u vybraných modelů. Konkrétně se spekuluje o Galaxy A52 a A72.

Pravý důvod nasazení bezdrátového nabíjení se asi nikdy nedozvíme, avšak prsty by v tom mohl mít Apple, který v letošním roce přinesl bezdrátové nabíjení do nového iPhonu SE (2020). Jeho cena startuje kolem 13 tisíc korun, čímž se přiblížil právě Samsungům střední třídy a je možné, že v tomto úhlu pohledu bude chtít Samsung adekvátně zareagovat. Pokud by výrobce přistoupil k rozšíření této funkce do střední třídy, mohli bychom se po dlouhých letech dočkat celkově většího rozmachu „nabíjení bez drátů“.