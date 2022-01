Francouzský trh s iPhony čeká „šok“. Z balení zmizí unikátní příslušenství

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Zákazníci Applu na území Francie měli až doposud oproti ostatním trhům jednu netradiční výhodu. Tamní zákonodárci totiž vyžadovali, aby byla do balení s iPhony přibalována rovněž drátová sluchátka, která už několik let Apple do krabiček iPhonů nikde jinde nedodává. Důvodem přitom byly obavy (zákonodárců) z potenciálního škodlivého vlivu elektromagnetických vln na zdravý vývoj mozku. Nyní však bude všechno jinak, nasnadě je environmentální smýšlení.

Od roku 2020, kdy Apple odstranil sluchátka a nabíjecí adaptér z balení iPhonů 12 a následně i dříve představených (ale stále prodávaných) modelů, se cupertinská společnost chlubila tím, že se jí díky tomuto kroku podařilo zmenšit rozměry balení, vyprodukovat méně odpadu, a snížit tak celkovou environmentální zátěž planety. Nový zákon, na který upozornil francouzský mobilní operátor Fnac (viz macrumors.com), stanovuje, že se iPhony nebudou již dodávat s EarPods, a to počínaje 24. lednem. Namísto toho mají být sluchátka nabízena pouze jako volitelné příslušenství.

Francouzský internetový obchod Applu v době vydání článku stále uvádí EarPods jako součást příslušenství, pravděpodobně se však jedná pouze o neaktualizovanou verzi stránek, jejíž obsah se brzy změní.