Fotogalerie: takto budou vypadat iPhony 12 a 12 Pro (Max)

Fotografie: app.voice.com

Apple dnes večer pořádá tiskovou konferenci, na kterou je již vše připraveno, včetně přímého přenosu pro každého. Víme také, na co se můžeme těšit. Hlavní roli dnes budou hrát nové iPhony 12. Co vše budou umět? To jsme si shrnuli v našem speciálním článku. Nyní se můžeme s předstihem podívat, jak budou vypadat díky Evanu Blassovi. Ten zveřejnil podobu iPhonů 12, 12 Pro a 12 Pro Max, tedy tří ze čtyř očekávaných telefonů. Chybí pouze iPhone 12 mini.

Apple iPhone 12

První přichází na řadu klasický iPhone 12, který bude dostupný v černé, modré, zelené, červené a bílé barvě.

Apple iPhone 12 Pro

Dále se podíváme na iPhone 12 Pro, který je možné považovat za pomyslnou vlajkovou loď Applu pro značnou část roku 2021. Zájemci budou moci volit mezi modrou, zlatou, grafitovou a stříbrnou.

Apple iPhone 12 Pro Max

Nakonec můžeme vidět iPhone 12 Pro Max, který bude v prvé řadě větší verzí iPhonu 12 Pro. Nepřekvapí proto, že mají být k dispozici shodné barevné varianty, tedy modrá, zlatá, grafitová a stříbrná.