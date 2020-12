Fotoaparát s 600 megapixely v mobilu? Údajně na něm pracuje Samsung

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Fotoaparáty v mobilních telefonech se každým rokem zlepšují. Trendem posledních let je nejen zvyšování jejich počtu, ale také navyšování počtu megapixelů. Jenže zatímco před 10 lety šlo o vcelku nesmyslnou honbu, tentokrát je vysoké rozlišení k dispozici pro kvalitnější fotky. Telefony zpravidla vytváří jeden snímek složením čtyř, případně je vysoké rozlišení připraveno na přibližování s minimální ztrátou detailů.

Prvním telefonem, který překonal pomyslnou hranici 108 megapixelů, bylo Xiaomi Mi CC9 Pro. Tuto metu megapixelů využívá Xiaomi ještě v několika dalších zařízeních a přidal se také Samsung s Galaxy S20 Ultra. Ice Universe však přinesl informaci, že Samsung pracuje na zařízení s 600megapixelovým fotoaparátem.

Působí to na vás jako z jiného světa? Případně jako holý nesmysl pro potřeby mobilních telefonů, přičemž si kladete otázku, k čemu bude tak vysoké rozlišení dobré? Na některé otázky máme či můžeme odhadnout odpovědi. Samsung bude pravděpodobně umožňovat přiblížení při záznamu 4K a 8K videa bez větší ztráty detailů.

To by bylo velmi působivé, jenže jak můžete vidět na přiloženém snímku z prezentace, samotný Samsung naznačuje, že v tuto chvíli je 600megapixelový senzor nemožné dostat do telefonu. Velikost takového senzoru by byla 1/0,57" a tloušťka by se vyšplhala na 22 mm. Pro srovnání uveďme, že 108megapixelový modul má velikost 1/3 palce a tloušťku jen 9,1 mm. Netřeba dodávat, že telefon s tloušťkou výrazně přesahující 2 centimetry by neměl šanci uspět.

Dodejme také, že jediným problémem by nebyla tloušťka, ale také celková velikost modulu. Jen jeden 600megapixelový fotoaparát by zabral prostor o velikosti 12 % zadní plochy dnešního průměrného telefonu. V praxi by byl modul mnohem větší než dnešní foto moduly, ve kterých jsou běžně tři a více fotoaparátů. Samsung však dle všeho intenzivně pracuje na tom, jak 600megapixelový modul zmenšit tak, aby jej bylo možné alespoň do nějakého telefonu vměstnat. Je tak dost možné, že se v horizontu dvou až tří let dočkáme dalšího zlomu v mobilní fotografii.