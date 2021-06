Fotbalový svátek začíná. Stáhněte si zdarma oficiální aplikaci EURO 2020

Fotografie: UEFA

Již v pátek 11. června začíná dlouho očekávané Mistrovství Evropy ve fotbale. Tento fotbalový svátek se koná každé čtyři roky, avšak z původního loňského termínu byl kvůli pandemii přeložen na letošek. Celá akce probíhá od 11. června do 11. července, kdy bude známo nejlepší mužstvo Evropy. Jelikož pandemie nadále zcela neutichla, bude pro mnohé fanoušky nadále problém se dostat nejen do fanouškovských center v jednotlivých hostitelských městech, ale tím spíše přímo na stadion. Většina tak bude odkázána na sledování skrze televizní přenosy a internet.

Stažení aplikace a první spuštění

Podrobný přehled můžete získat například i skrze oficiální mobilní aplikaci od UEFA, kterou najdete v obchodech Google Play a App Store pod názvem EURO 2020 Official. Aplikace bohužel nepodporuje český jazyk, což je poněkud škoda. Hned na úvod vás vyzpovídá. Zjistí, kterému týmu fandíte a zda se chystáte na stadion, do fanouškovských zón, nebo budete dění sledovat před televizní obrazovkou.

Následně se již ocitnete přímo v aplikaci, která je rozvržena do pěti záložek ve spodním řádku. Na první najdete vše důležité z posledních dní. Aktuálně tedy vidíte nejbližší zápasy a poslední novinky, mezi kterými figurují i poslední přátelské zápasy, které jednotlivé reprezentace odehrály. Ve druhé záložce získáte přehled o všech zápasech, které šampionát nabídne. Procházet můžete jednotlivé hrací dny, a to až po vyřazovací souboje. Třetí záložka vám přehledně zobrazí všech 6 základních skupin. Pokud telefon otočíte do horizontální polohy, získáte podrobnější informace.

Poslední záložky již tolik důležité nejsou. Čtvrtá vám nabízí hraní speciální fantasy fotbalové hry a v páté můžete procházet sestavy jednotlivých reprezentací či tipovat výsledky zápasů.