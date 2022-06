Experti varují: 11 % chytrých telefonů na světě je ohroženo kritickou zranitelností

Check Point Research odhalil kritickou zranitelnost v čipech Unisoc, které používá 11 % chytrých telefonů na světě. Hackeři by mohli zranitelnost zneužít například k zablokování komunikace. Zranitelnost byla označena jako kritická se závažností 9,4 z 10 a nachází se ve firmwaru modemu, tedy nikoliv v samotném operačním systému Android.

Researchers have discovered a new security flaw in UNISOC's chipset that can be used to disrupt smartphone radio communications through a malformed packet.



