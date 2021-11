Existuje jedna země, kde jsou Windows XP dominantní systém. Tipnete si, která?

Fotografie: Tadas Sar, unsplash.com

Systém Windows 11 pomalu oslaví první měsíc od oficiálního uvedení a pomalu se začínají objevovat statistiky, na jak hodně počítačů si za tu dobu našel cestu. Číslo je to malé a zatížené velkou chybou měření – Microsoft se rozhodl nezopakovat chybu z předchozí verze, kdy chtěl co nejrychleji dosáhnout miliardy uživatelů.

V kombinaci s vysokými hardwarovými nároky to znamená, že většina bude až do přirozené obnovy hardwaru setrvávat na Windows 10. A nemálo lidí pak ze zásady důvěřuje ještě starším „sedmičkám“. To není nic neobvyklého, ale při pohledu do celosvětových statistik na statcounter.com najdeme jednu zajímavou anomálii. V Arménii si Windows XP stále drží nadpoloviční podíl a nevypadá to, že by je z této pozice mělo něco sesadit.

Source: StatCounter Global Stats - Windows Version Market Share

Těžko si vysvětlit, čím je to způsobené. V porovnání HDP na hlavu je Arménie někde zhruba v polovině žebříčku, ale předběhla například takové země, jako je Ukrajina.