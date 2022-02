Drama v amsterodamském Apple Storu. Lupič vzal rukojmí a chtěl výkupné v kryptu

Fotografie: Apple

Je to paradoxní situace. Dříve byla typickou obětí loupežného přepadení banka, kde se dalo očekávat větší množství hotovosti. Jejich zabezpečení se ale stále zdokonaluje a mnoho poboček slouží pouze jako kontaktní místa, ve kterých nejsou žádné peníze. Naproti tomu obchody Applu vypadají, že doslova přetékají hodnotnou a velice drahou elektronikou, kterou je snadné odcizit. V USA se už začal projevovat trend, kdy jsou zvláště značkové obchody Applu cílem loupežných přepadeních a firma už vymýšlí způsoby, jak jim do budoucna předejít. Tento znepokojivý trend se dostal i do Evropy, kde se pokus o loupež v amsterodamském Apple Storu zvrhla nečekaným způsobem.

Policie původně vyjížděla k ohlášenému loupežnému přepadení, záhy po jejím příjezdu však vývoj eskaloval směrem k situaci s rukojmími. 27letý muž se se zbraní v ruce dožadoval nejen volného odchodu z místa, ale také výkupného ve výši 200 miliónů eur (asi 5 miliard korun).

Dalším příznakem doby je fakt, že vedle samotného útočníka si také policie musela poradit s lidmi z okolních bytů, kteří celou situaci natáčeli a mnozí i živě streamovali prostřednictvím sociálních sítí, čímž by mohli lupiči poskytnout výhodu. Po několika hodinách situace skončila nezdařeným pokusem o útěk, při němž agresora srazilo policejní auto.