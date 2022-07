Do zahraničí v červnu vyjelo o 60 % více lidí než loni, vyplývá z dat O2

Fotografie: Pixabay

Cestování se postupně vrací do předpandemického stavu a Češi již od začátku roku hojně vyráží do ciziny. „Letošní rok je z pohledu výjezdů do zahraničí velmi silný. Pozorujeme nárůst i oproti roku 2019, kdy jsme se ještě nepotýkali s koronavirovou krizí, o více než 30 %. V porovnání s loňskem stoupl počet lidí, kteří zamířili do zahraničí, téměř o dvě třetiny,“ vysvětluje Silvie Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2.

Markantní nárůst vůči předcházejícím rokům zaznamenal operátor i v případě roamingových služeb. Za tento červen zákazníci spotřebovali stejný objem dat jako za oba letní měsíce v roce 2019 dohromady. Dovolenková sezóna tak letos podle operátora začala už červnu. „Hlad po zahraniční dovolené u moře je letos enormní. Objem využitých dat v červnu tohoto roku přibližně odpovídá stejnému objemu, který naši zákazníci využili v červenci 2021. Za posunem sezóny může být nejen chuť po dvou letech opět cestovat, ale i obava ze zdražování, ke kterému ve většině hlavních letovisek dochází se začátkem prázdnin,“ odhaduje Cieslarová. Objem využitých roamingových dat v červnu tohoto roku je dokonce větší než v srpnu 2021.

„Drtivá většina našich zákazníků míří do tradičních evropských destinací. Mezi nejoblíbenější výjezdové země patřily v červnu tradičně Itálie, Chorvatsko a Řecko,“ dodává Cieslarová. Naopak výrazný pokles v porovnání s rokem 2019 operátor zaznamenal u Bulharska. „Čísla ukazují, že v červnu lidé vyměnili dovolenou v Bulharsku za více exotické země, počet připojených SIM karet z Egypta se v porovnání s rokem 2019 téměř zdvojnásobil.“

TOP 12 destinací bez sousedních států (červen 2022):

Itálie Chorvatsko Řecko Slovinsko Francie Španělsko Maďarsko Velká Británie Turecko Nizozemí Belgie Egypt

Skladba nejnavštěvovanějších zemí se oproti předchozím rokům výrazně nezměnila, kromě zmiňovaného Bulharska se snížil počet návštěvníků i Velké Británii.

Datové balíčky již nejsou třeba

Pro připojení ze zahraničí už nejsou potřeba speciální datové balíčky. Pokud vyjede do států zóny EU, může volat a posílat SMS zprávy za stejných podmínek jako v České republice. Bez starostí může čerpat i mobilní data, které má ve svém tarifu.

V dalších 115 zemích, v zóně Top Svět, nabízí O2 výhodnou cenu dat 3,90 Kč/MB, která je v rámci roamingu nastavená automaticky. Zákazník se ale nemusí obávat nečekaných částek. Při spotřebě dat nad tisíc korun dostane od operátora informační SMS, aby měl o své útratě vždy přehled. Celkový limit pro datový roaming je automaticky nastavený na 1 500 korun s možností dalšího navýšení.

Pokud zákazník vyjede do méně běžné destinace, která není uvedená ani v jedné zmiňované zóně, může data využívat za zvýšenou cenu 300 Kč/MB. Ale ani v tomto případě se nemusí obávat nečekaných výdajů. Služba Chytrá ochrana dat brání nechtěnému připojení k internetu mimo zóny EU a Top Svět, kdy se při přihlášení SIM karty do sítě zpoplatněná data sama zastaví. Chytrá ochrana dat neblokuje volání, SMS nebo MMS zprávy. Nastavení této služby může zákazník upravit v internetové obsluze Moje O2 v sekci Blokace.