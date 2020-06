Do řady Galaxy M dorazí AMOLED displeje. Nedodá je však Samsung

Samsung dominuje mezi výrobci OLED panelů a v mobilních telefonech je využívá nejen on, ale například také Apple. Přímo Samsung nasazuje OLED panely do svých vlajkových řad a v posledním roce i jej nabízí i většina modelů z řady Galaxy A. Brzy by se kvalitních displejů mohla dočkat i řada Galaxy M, tentokrát však dle sammobile.com nepůjde o OLED panely od Samsungu.

Samsung Galaxy M41

Dle dostupných informací údajně Samsung sáhne po technologii China Star Optoelectronics Technology, kterou má na svědomí čínské TCL. Totožnou technologii využívá třeba Xiaomi Mi 10 nebo Motorola Edge+. Samsung údajně zvažoval také displeje od BOE, ale nakonec upřednostnil TCL. Prvním telefonem, který by měl mít tuto technologii, by mohl být Samsung Galaxy M41.