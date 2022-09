Designová lahůdka? Takto by mohla vypadat řada Galaxy S v příštím roce

Design vlajkové řady Galaxy S zůstal v posledních několika letech relativně stejný, přičemž je v současnosti za hlavní odlišovací prvek od ostatních smartphonů považován především fotomodul, který plynule navazuje na rám telefonu. Server digit.in však nyní ve spolupráci se známým „leaksterem“ @OnLeaks přichází s kvalitními rendery smartphonů Galaxy S23 a většího Galaxy S23+, které věstí příchod změn.

And now comes your very first and very early look at the vanilla #Samsung #GalaxyS23! (360° video + crispy sharp 5K renders + dimensions) #FutureSquad



On behalf of @digitindia 👉🏻 https://t.co/XEl4Ti63CV pic.twitter.com/HlGz1vbSKg