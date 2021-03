Další trhák mezi náramky? Zítra se představí Xiaomi Mi Smart Band 6

V pondělí 29. března nadejde opravdu velký den pro Xiaomi. Krátce po poledni totiž začne velká tisková konference, na které se dočkáme hned několika novinek. Půjde o dva modely z řady Mi 11,a to základní Mi 11 Lite a vrcholný Mi 11 Ultra. K těmto dvěma telefonům přibude také nový zástupce prémiové řady Mi MIX. Ani to však nebude všechno.

Xiaomi na svém Twitteru také potvrdilo příchod chytrého náramku Mi Smart Band 6. Pro někoho to může být překvapivé, protože současná generace Mi Smart Band 5 byla představena teprve loni v červenci. Výrobce tak s následovníkem přispěchá zhruba o tři měsíce dříve, než se očekávalo.

