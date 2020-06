Další Realme na obzoru. Model X3 má být vlajkovou lodí

Před několika týdny Realme představilo model X3 SuperZoom, který si již na českém trhu můžete předobjednat. Dle nových informací pocházejících přímo od výrobce se velmi brzy dočkáme i Realme X3. Zahuštění této třídy není překvapivým krokem, neboť celosvětově již telefony Realme X používá přes 3 milióny uživatelů.

Over 2 Million users have chosen the realme X Series in India and now it has 3 Million+ satisfied users globally.



Now it’s time to introduce our next flagship #realmeX3. #ComingSoon pic.twitter.com/XfoEJhWryF