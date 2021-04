Další hráč na trhu? Výkonné Redmi s procesorem Dimensity 1200 se blíží

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

S herními telefony se v letošním roce roztrhl pytel. Již jsme měli tu čest s novým ROG Phonem 5 od ASUSu, představil se také špičkový Black Shark 4 Pro a jako poslední se do hry přihlásilo Lenovo Legion Duel 2. Skupinku herně zaměřených smartphonů by však ještě v tomto měsíci měl rozšířit zástupce od Redmi, alespoň to naznačují informace z weibo.com.

Výrobce neodhalil žádné podrobnosti o telefonu samotném. Dočkali jsme se ale odhalení partnerství budoucího mobilu s oblíbenou hrou Call of Duty. Starší spekulace z mydrivers.com však poukazují na přípravu telefonu Redmi s výkonným procesorem Dimensity 1200 založeném na 6nm výrobní technologii. Potěší také kvalitní OLED panel E4 od Samsungu. O dostatek energie se má postarat baterie s kapacitou 5 000 mAh a podporou 65W nabíjení. Více informací bychom se měli dozvědět brzy, neboť premiéra má proběhnout ještě do konce dubna.