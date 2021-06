Co chystá Apple iPhone SE (2022)? Stále stejný vzhled, ale přihodí 5G

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Uznávaný analytik Ming Chi-Kuo poskytl macrumors.com zajímavé informace ohledně údajně chystaného iPhonu SE (2022). Beze změny údajně zůstane design, což mimochodem znamená, že jeho kořeny budou sahat až k iPhonu 6 z roku 2014. Apple zřejmě nadále cítí, že je o design zájem a nebude jej měnit. Mimochodem to znamená, že zůstane zachován 4,7palcový displej s obřími rámečky a klasické tlačítko pod displejem, ve kterém bude čtečka otisků prstů.

Běžným vylepšením tak bude nový procesor, který přinese podporu sítí 5G. Díky tomu by se iPhone SE (2022) stal vůbec nejdostupnějším telefonem Apple, který by si se sítěmi 5G rozuměl. Lze předpokládat, že startovací cena základní varianty by se pohybovala kolem 14 tisíc korun. V současnosti je nejlevnějším modelem od Applu s 5G iPhone 12 mini, jehož cena začíná těsně pod 20 tisíci Kč.

V tuto chvíli se očekává, že k představení iPhonu SE (2022) dojde během jarní akce Applu, tedy spíše v prvních měsících příštího roku.