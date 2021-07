Chystá Xiaomi hybrid Mi MIX Alpha a Mi MIX Fold?

Fotografie: Xiaomi

Xiaomi je známé tím, že světu čas od času ukazuje zajímavé koncepty telefonů, které následně i dokáže dovést do finálního produktu. Příkladem budiž loňský telefon Mi MIX Alpha, který uhranul displejem takřka kolem celého těla zařízení. V letošním roce pak Xiaomi konečně představilo i vlastní mobil se skládacím displejem. Šlo o Mi MIX Fold, který má vnější + ohebný vnitřní displej. Zajímavá novinka je však prozatím dostupná jen na čínském trhu.

Oba zmíněné modely působí zajímavě, avšak Xiaomi zřejmě zvažuje zajít ještě dále. Napadlo vás někdy, jak by vypadal smartphone vzniklý kombinací dvou výše zmíněných? Čínského výrobce zřejmě ano. Server letsgodigital.org informoval o patentu, který Xiaomi podalo již loni, avšak ke zveřejnění došlo až nyní. Na něm je vidět nákres zařízení s jedním velkým displejem a dvěma přehnutími.

Jak můžete na nákresech vidět, Xiaomi by skutečně nasadilo jeden displej, který by na jedné z hran obtékal celé zařízení a pokračoval na další stranu, kde by byl další ohyb pro potřeby přehnutí. Technologicky jde o poměrně složité řešení, kdy současně hrozí i náchylnost displeje na případné poškození. Displej se totiž nachází prakticky po celém zařízení s výjimkou malého prostoru pro fotoaparáty. V tuto chvíli je však nanejvýš pravděpodobné, že se s podobným mobilem v brzké době nesetkáme.