Chystá se Samsung Galaxy M32. Velká baterie bude samozřejmostí

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung dle informací 91mobiles.com připravuje novinku v podobě Galaxy M32. Naznačují to certifikační výpisy agentury DEKRA. Ty odhalily například kapacitu baterie 5 830 mAh, což bude minimální hodnota, přičemž ta typická by měla činit 6 000 mAh, a to je pro řadu Galaxy M velmi obvyklé.

Další výbava je prozatím obestřena tajemstvím, ale předpokládá se, že do značné míry bude vycházet z již známého Galaxy A32. Mohlo by se tak dostat na 6,4palcový AMOLED displej nebo hlavní fotoaparát se 48 megapixely. Prozatím není známo ani datum, kdy by novinka mohla být představena.