Chystá se Motorola One Fusion+ se 4 fotoaparáty a velkou baterií

Fotografie: Motorola

Motorola v minulém měsíci představila své vlajkové modely Edge a Edge+, ale nehodlá zapomenout ani na důležitý segment střední třídy. Do něj by dle devicereport.youtube.com měla zamířit novinka One Fusion+, z čehož vyplývá, že velice pravděpodobně nebude osamocena a dočkat bychom se měli i verze bez přídomku Plus. Ta lépe vybavená má disponovat 6,5palcovým zakřiveným displejem s drobným průstřelem v levém horním rohu. Na zadní straně se má nacházet prozatím blíže nespecifikovaná sestava čtyř fotoaparátů.

Slušný výkon ve střední třídě zajistí Snapdragon 730 a samozřejmostí má být nejnovější Android 10. Příjemným překvapením by mohla být baterie s kapacitou 5 000 mAh. Více informací se dozvíme velmi brzy, neboť k představení by mělo dojít již během června 2020.