Chybí vám Xperie? Sony jich několik představí již v polovině května

V letošním roce jsme se v Evropě od Sony nedočkali žádné novinky a pro někoho mohl stav působit až podezřele. Naštěstí japonský výrobce neskládá své zbraně a portfolio Xperií se již brzy rozroste. Dnes Sony skrze Twitter oznámilo konání tiskové konference, která proběhne již 16. května od 9:00 hodin středoevropského času.

Big news is coming! Subscribe to #SonyXperia YouTube to watch our exciting announcement on May 11 2022, 16:00 Japan Time / 9:00 CEST. #Sony #Xperia #SonyXperia #ProductAnnouncement