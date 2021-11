Chcete digitální detox? Samsung vám s tím pomůže v adventní výzvě

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Společnost Samsung spouští v Česku a na Slovensku pod názvem #SklapniMobil projekt Adventního kalendáře zdravého používání mobilu. Podle nedávných průzkumů totiž téměř polovina populace v produktivním věku a naprostá většina mladých lidí uvádí, že s mobilem tráví víc času, než by si sami přáli. Projekt #SklapniMobil svými tipy a podněty obohatili čeští i slovenští odborníci na duševní zdraví a digitální detox. Adventní výzva spočívá ve 24 jednoduchých denních úkolech, je otevřená od 1. do 24. prosince a přihlásit se do ní může prostřednictvím stránky www.sklapnimobil.cz každý.

Polovina mladých lidí by z domu odešla raději bez peněženky než bez mobilu

V rámci průzkumu, který uskutečnila v listopadu 2021 společnost Samsung na vzorku 1 100 respondentů ve věku 18 až 65 let, vyšly alarmující údaje. Téměř polovina (47,5 %) Čechů se domnívá, že tráví u mobilního telefonu víc času, než by si přáli. Tento pocit má přitom o něco víc žen než mužů. Nejproblematičtější situace je však u mladé generace (18 až 26 let), která v podstatě už vyrostla s mobilem v ruce. Téměř tři čtvrtiny (71,5 %) jejích představitelů se svému mobilu věnuje víc času, než by chtěli a nadpoloviční většina (55,9 %) by z domova spíš než bez mobilu odešla bez peněženky. To vše dokresluje i fakt, že podle výzkumu má 46 % mladých mobil po ruce i u štědrovečerního stolu. „Výsledky tohoto výzkumu ukazují nejen, že pro mladé je mobilní telefon naprosto všudypřítomný společník, ale hlavně to, že si nadměrný čas strávený u mobilu sami uvědomují,“ komentuje adiktolog MUDr. Adam Kulhánek, Ph.D. „Je pravděpodobné, že to souvisí i s obdobím pandemie, kdy různé druhy digitálních závislostí v populaci vzrostly.“

Adventní kalendář #SklapniMobil

„Společnost Samsung, jejíž mobilní telefony v Česku aktuálně používají téměř 4 miliony lidí, klade dlouhodobě na tzv. digitální rovnováhu či digitální pohodu důraz. To, že je smartphone užitečný a nesmírně všestranný nástroj, by nám totiž nemělo brát radost z jeho používání,“ komentuje Tereza Vránková, ředitelka marketingu a komunikace Samsungu pro Česko a Slovensko. „Proto spouštíme unikátní adventní výzvu #SklapniMobil pro každého, kdo se chce na svou digitální pohodu zaměřit.“

Adventní kalendář je dostupný na webu www.sklapnimobil.cz, kde se může (ale nemusí) jednoduše zaregistrovat každý, kdo se výzvy chce zúčastnit. V období od 1. do 24. prosince se zde otevře na každý den jeden snadný detox úkol, s jehož pomocí si můžete otestovat svůj vztah k používání smartphonu. Registrovaní účastníci dostanou výzvy e-mailem každý večer vždy pro nadcházející den, můžou na webu sledovat svůj pokrok, a navíc se zařadí do čtyř týdenních soutěží o telefony Galaxy Z Flip3 a Z Fold3, které lze díky ohebnému displeji snadno „sklapnout“.

Adventní výzvu #SklapniMobil pomohli připravit odborníci na digitální závislosti a zdravý životní styl. Jsou mezi nimi Ing. Aneta Baklová, Ph.D., koučka digitálního detoxu, MUDr. Adam Kulhánek, Ph.D., adiktolog a kouč soft skills a PhDr. Marek Madro, Ph.D., psycholog a zakladatel internetové poradny IPčko.sk.

Adventní kalendář zdravého používání mobilu #SklapniMobil začne denní výzvy zveřejňovat od 30.11 ve 20.00.