Budoucnost u Samsungu: vícenásobně složený a srolovatelný displej

Fotografie: mobilenet.cz

Samsung, konkrétně jeho divize Samsung Display, poodhalil možné plány na nejbližší léta. Vidět můžeme jasné směřování k různým variacím ohebných displejů. Prozatím jsme byli svědky jen prostého ohnutí, které Samsung praktikuje u zařízení Galaxy Z Flip a Galaxy Z Fold2. Samsung se však zřejmě posune ještě dále a na infografice můžeme vidět zařízení, které by mělo vícekrát ohnutý displej. Díky takovému řešení by výrobce mohl zcela zapomenout na venkovní displej a vše řešit jedním, který by se z části dostal na venkovní stranu a mohl informovat o všem podstatném.

Podobné technologické řešené od Samsungu není zmiňováno prvně. Server nl.letsgodigital.org již přinesl i možnou podobu takového zařízení a je nasnadě, že právě řešení s vícenásobným ohybem displeje, mimochodem typu OLED, bude dalším krokem, jak využít možnosti ohebných panelů.

Další infografika odhalila zařízení ve tvaru tuby, ve kterém by byl displej srolovaný a v případě potřeby by došlo k jeho vytažení. Díky tomu bude zařízení velmi skladné, avšak je možné, že bude nutné jej využívat pouze na stole, respektive pevné desce. Ve výsledku takové řešení cílí právě na úsporu místa spíše než na mobilitu. Současně je nutné dodat, že mnohem blíže reálnému produktu má koncept na první infografice.