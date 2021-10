Brzy dorazí Nokia G300 5G. V hlavní roli bude opět Snapdragon 480

Fotografie: Michal Pavlíček, mobilenet.cz

HMD Global připravuje další cenově dostupný telefon s podporou nejmodernějších sítí 5G. Dle nokiapoweruser.com by se mělo jednat o Nokii G300 5G, která bude, jak už je tradicí, využívat Snapdragon 480, stejně jako drtivá většina posledních Nokií z letošního roku.

Design nebude vybočovat ze zaběhlých kolejí a typickým poznávacím znamením bude kruhový modul s fotoaparáty na zadní straně. V něm se má nacházet hlavní 16megapixelový snímač, 5megapixelový ultraširokoúhlý objektiv a nakonec 2megapixelový portrétní snímač. Na čelní straně se objeví 8megapixelová selfie kamerka. Ta bude mít své místo ve výřezu v displeji, který na úhlopříčce 6,5" poskytne jen HD+ rozlišení.

Prozrazena byla také informace týkající se baterie, která má mít kapacitu 4 470 mAh. Výkon nabíjení prozatím není znám. Co naopak víme, je kapacita interní paměti, která činí 64 GB. Naštěstí ale nebude chybět slot pro paměťové karty až do velikosti 1 TB. Prozatím se předpokládá, že bude nasazen Android 11, avšak to se ještě může změnit. Na více informací a také termín představení si ještě musíme počkat.