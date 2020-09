Bloomberg: Apple představí cenově dostupné hodinky a iPad, iPhony dorazí později

Redaktor Mark Gurman ze zpravodajské agentury Bloomberg se podělil o informace ohledně novinek, které budou představeny během dnešní konference od Applu. Jeho zdroje už se v minulosti ukázaly jako velmi spolehlivé, s největší pravděpodobností se mu tedy i tentokrát podaří správně odhadnout, s čím se dnes setkáme. Na co se tedy můžeme těšit?

Preview of tomorrow’s Apple launch: New Watches and iPads, no iPhones. https://t.co/gtlYlkflTN