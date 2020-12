Blížící se Realme C20 bude lákat na 3 fotoaparáty a velkou baterii

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Realme má po letošním roce již velmi bohaté portfolio. Základní modely vždy najdete v řadě C a nejinak tomu zřejmě bude i v příštím roce. Naznačují to informace od mysmartprice.com, které zmiňují prozatím neoznámený model Realme C20. V tuto chvíli známe informaci o baterii, která by měla mít kapacitu 5 000 mAh, což je pro řadu C vcelku typická hodnota.

Trochu překvapí, že by novinka měla pracovat s Androidem 10. Ačkoliv půjde o levnější zařízení, přeci jen bychom v roce 2021 očekávali již nasazení současného Androidu 11. Konkrétní verze operačního systému se však ještě do představení může změnit. Americký certifikační úřad FCC v nákresech zveřejnil zřejmou podobu zad mobilu, kde lze vyčíst, že bude vybaven třemi fotoaparáty. Podrobnější informace a ani termín představení prozatím není známý.