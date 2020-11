Balíčky zvýhodněné až o 50 %. To Vám nabízí Samsung

Fotografie: Samsung.cz

Společnost Samsung dnes spouští akci Black Friday, v jejímž rámci nabízí na svém e-shopu samsung.cz výhodné balíčky mobilního telefonu s tabletem nebo hodinkami s 50% slevou nebo přibalí k chytrým hodinkám navíc sluchátka. Samsung rovněž na vlastním e-shopu i u vybraných prodejců elektroniky dočasně zlevnil samostatné vybrané telefony, a to až o 36 % z původní doporučené ceny. Kvalitní chytrý telefon od Samsungu tedy nyní koupíte už za 2 990 Kč. Slevy až 30 000 Kč se vztahují také na vybrané televizory a chladničku French Door v případě nákupu na samsung.cz. Nabídky platí do 30. listopadu či do vyprodání zásob a maximálně pro jednu objednávku na osobu.