Apple už nebude opravovat iPhony nahlášené jako kradené nebo ztracené

Apple se dlouhodobě snaží, aby kradení telefonů s jeho logem nedávalo i přes vysokou cenu smysl. To se projevuje například formami hardwarového zabezpečení, tak i omezeními pro ty, kteří by chtěli používat odcizený telefon nebo jej znovu dostat do prodeje.

Až doposud přitom sázela firma hlavně na svoji databázi FindMy, která kromě hledání ztracených přístrojů slouží i k jejich vzdálenému zamknutí a případně vymazání obsahu. Stávající pravidla zakazují technikům odstranit aktivační zámek zařízení, pokud zákazník nepředloží důkaz o jeho zakoupení. Společnost Apple také odmítne provést opravu, pokud uživatelé uvedou své zařízení do ztraceného režimu prostřednictvím aplikace Find My, která zařízení uzamkne a na zamykací obrazovce zobrazí kontaktní informace.

Nově bude Apple stejná pravidla vynucovat i v případě, že se výrobní číslo objeví v databázi GSMA jako patřící telefonu, který byl ztracen nebo odcizen. Informuje o tom macrumors.com. Tato databáze je nadnárodní a informace do ní obvykle posílají úřady (typicky policie), u nichž je ohlášeno odcizení telefonu.

Apple nyní požaduje, aby servisní technici odmítli opravu mobilů, pokud jsou v systémech MobileGenius nebo GSX (které používají pro servis zákazníků) upozorněni na jeho status. Apple tuto praxi doposud veřejně nepotvrdil.