Apple testuje ideální konstrukci pro ohebný telefon. Premiéru chystá na rok 2022

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ohebné telefony se v letošním roce staly dostupnějšími nejen rozšířením nabídky, ale také díky poklesu cen. Vzestup popularity ohebných smartphonů vnímá také Apple, který podle Jona Prossera a deníku Economic Daily v současnosti testuje různé verze ohebných zařízení.

Vzorky ohebných smartphonů Applu podle všeho zaslali čínští dodavatelé Foxconn a New Nikko. V současnosti má cupertinský gigant zvažovat, jestli do ohebných telefonů nasadí OLED, nebo microLED panel. Toto rozhodnutí má následně ovlivnit výrobní proces. Panty pro ohebné panely má dodávat společnost New Nikko, zatímco Foxconn ponese zodpovědnost za sestrojení smartphonů. Prvního ohebného iPhonu, bude-li se tak jmenovat, bychom se mohli dočkat v roce 2022.