Apple připravuje nový MacBook Pro. Nadělit si jej stihnete ještě pod stromeček

Fotografie: @komiya_kj

Uživatel @komiya_kj přinesl informaci o chystaném MacBooku Pro s 13palcovým displejem. Díky němu získáváme poměrně ucelenou představu o výbavě budoucí novinky. Nasazen by měl být nový procesor Apple Silicon, ale ve hře je přítomnost varianty s procesorem od Intelu. Operační paměť oslní až 32 GB, avšak na výběr budou i varianty s 16 a 8 GB. Vrcholný model bude nabízet 4TB SSD. Opět však platí, že v nabídce najdete i slabší varianty se 2 TB, 1 TB, 512 GB a 256 GB.

K dispozici budou prý čtyři USB-C a až čtyři Thunderbolt 3 porty. Těšit se můžeme na Magic Keyboard a Touch Bar. Zabezpečení budete moci svěřit do rukou čtečky otisků prstů Touch ID. Oficiální představení by mělo proběhnout v říjnu tohoto roku, přičemž zahájení dodávek k zákazníkům je plánováno na přelom listopadu a prosince. Cena blíže nespecifikované varianty, zřejmě však té základní, by měla být v přepočtu 30 tisíc korun s daní.