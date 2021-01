Velké překvapení se nekoná. Apple vydal prohlášení o boji s rasismem

V rámci dnešního „velkolepého odhalení“ Apple uvedl informace související s programem pro boj s rasismem Racial Equity and Justice Initiative. Nedočkali jsme se tedy bohužel představení žádné (pro nás) zásadní novinky.

Americká televizní stanice CBS News po rozhovoru s CEO společnosti Apple, Timem Cookem, oznámila, že se chystá „něco velkého“. Apple by měl již dnes představit nečekanou novinku, která má být dokonce ještě zajímavější než nový produkt s logem nakousnutého jablka. Podle analytika Neila Cybarta by se mohlo jednat o možnost podávání vakcín přímo v obchodech Apple Store, šušká se také, že by oznámení mohlo souviset s připravovaným elektromobilem od Applu. Zda se jednalo pouze o televizní senzaci, nebo ne, se každopádně dozvíme již brzy.

CBS: Apple has a "big announcement" tomorrow that isn't a new product. Gayle King claims Apple's announcement is bigger and better than a new product. Hmmm. https://t.co/p3v1KtuWAD

An "Apple Stores as vaccination sites" announcement makes sense to me.



1) King did the interview at an Apple Store.

2) Vaccines are certainly more important than new products.

3) Apple has been very aggressive in trying to help where it can regarding battling the pandemic.