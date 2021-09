22. září Microsoft zřejmě odhalí druhou generaci „skládačky“ Surface Duo

Microsoft nás dnes formou twitterového příspěvku oficiálně pozval na speciální událost, která se bude konat 22. září v 17:00 SEČ. Podle všeho se dočkáme představení nástupce skládacího zařízení Surface Duo. Jeho druhá generace se má pochlubit zásadně vylepšenou fotovýbavou, ale také moderním procesorem Snapdragon 888 či NFC, kterým původní Surface Duo (z neznámých důvodů) nedisponuje. Velmi pravděpodobně by rovněž mohlo dojít k představení nových notebooků Surface a nejrůznějšího příslušenství.

You’re invited.



Learn more about the #MicrosoftEvent: https://t.co/tpK3TB8Xxb