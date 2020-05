100 cukrovkářů může zkrotit nemoc s chytrou aplikací. Na rok ji dostávají zdarma

Fotografie: Vitadio

Každý zhruba 10. obyvatel Česka trpí diabetem a tato diagnóza je nejčastější příčinou amputací dolních končetin – ročně jde o více než 10 000 případů. Faktory jako stres, nedostatek pohybu a odkládání lékařských kontrol v době nouzového stavu u mnoha pacientů s cukrovkou vyvolaly zhoršení jejich zdravotního stavu. Léčba diabetu je totiž komplexní a kromě léků stojí zejména na úpravě životosprávy. Osvojením zdravějších návyků lze totiž předejít většině případů cukrovky a bylo prokázáno, že u části již diagnostikovaných pacientů lze takto diabetes i zcela zvrátit.

Diabetici pro zlepšení svého životního stylu potřebují průběžnou podporu, a tu jim nabízí řešení pro chytré telefony a počítače Vitadio – unikátní online program pro pacienty s prediabetem a diabetem 2. typu. Vitadio pacienta propojí s osobní nutriční terapeutkou, která je vždy připravená poskytnout povzbuzení či radu na online chatu nebo telefonu. Program nabízí rady a tipy šité na míru, týdenní výzvy i online komunitu ostatních diabetiků nebo databázi receptů. To vše zábavnou a přehlednou formou. Mobilní aplikace umí zjistit údaje z krokoměru, umožňuje vkládat fotografie jídel nebo monitorovat vývoj zdravotního stavu. Samotná aplikace všechna data vyhodnocuje a dynamicky přizpůsobuje obsah potřebám každého uživatele. Přehled o pacientově pokroku má přímo i nutriční terapeut, může tak kvalifikovaně poradit, pacienta motivovat nebo režim upravit. Celkově 12 měsíců trvající program pomůže zvládnout všechna úskalí diabetu a 100 pacientů ho teď může využít zdarma.

„Ze zahraničních výzkumů i z našich zkušeností s českými diabetiky víme, že tento způsob péče přináší výsledky. Již stovkám spokojených pacientů jsme pomohli ke zdravější hmotnosti a lepší kompenzaci cukrovky. Spolupracujeme s desítkami diabetologů a praktických lékařů po celé České republice,“ říká Jan Šomvársky, spoluzakladatel společnosti Vitadio.

Paní Denise (47 let), která se roky potýká s obezitou, doporučila Vitadio právě lékařka. Aplikaci teď sama používá 8 měsíců a za tu dobu zhubla již 16 kg a 21 cm v pase. „Na začátku mi aplikace spolu s terapeutkou pomohly pracovat se svými pocity poté, co jsem neplánovaně snědla něco navíc. V průběhu programu jsem se naučila lépe kontrolovat svoji životosprávu a zvládat občasné výkyvy, abych nesklouzla zpět. Hodně mi také pomohlo focení jídel s komentáři od terapeutky i podpora od dalších diabetiků ve skupině,“ popisuje paní Denisa. „Každý diabetik by měl mít v malíčku svou životosprávu. Potřebuje ale rady do začátku a také dlouhodobou podporu, někdo menší, někdo větší, “ dodává lékařka týmu Vitadio MUDr. Lucie Kovářová.

Projekt Vitadio se loni účastnil inkubačního a akceleračního programu Laboratoř Nadace Vodafone, kde získával v ekosystému sociálních inovací hlavně kontakty na komunitu investorů, která je pro další růst e-health startupů zpravidla klíčová. „Vitadio bylo v té době už v poměrně pokročilé fázi vývoje, takže ocenili především zkušeného mentora z oblasti investování, který jim pomohl třeba s tím, jak správně a cíleně prezentovat svůj projekt investorské komunitě,“ popisuje Jan Fencl, programový manažer Laboratoře Nadace Vodafone, která svůj osmý ročník startuje už v září a právě teď přijímá přihlášky.

A právě díky partnerovi VAMED MEDITERRA teď projekt Vitadio nabízí 100 registrací zcela zdarma bez dalších dodatečných poplatků. Zájemci se mohou přihlásit na www.vitadio.cz a získat vstup do 12měsíčního programu.

Stáhnout Vitadio - zvítězte nad cukrovkou